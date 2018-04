Arsenal magtede ikke at holde 1-0-føringen mod Atlético Madrid, som havde fået rødt kort efter ti minutter.

Atlético Madrid kan rejse hjem til Spanien med et 1-1-resultat i den første af to Europa League-semifinaler mod Arsenal.

Arsenal var ellers foran 1-0 mod Atlético Madrid, der var reduceret til ti mand, men i det 82. minut dummede London-klubben sig.

En lang bold blev slået op mod Atletico-angriberen Antoine Griezmann, som fik kæmpet sig fri i en duel med landsmanden Laurent Koscielny fra Arsenal.

Dernæst skød Griezmann direkte på Arsenal-keeper David Ospina, som i første omgang reddede situationen.

Men Griezmann fik bolden med sig fra returen og chippede den dernæst over Arsenal-stopperen Shkodran Mustafi, der uheldigt gled på målstregen.

Det blev kampens sidste scoring, og det kunne spanierne være mest tilfredse med.

Det kunne nemlig være gået meget værre.

Efter blot ti minutter blev Atlético Madrid reduceret til ti spillere, da kroaten Sime Vrsaljko modtog sit andet gule kort for en hård tackling på Arsenal-angriberen Alexandre Lacazette.

Inden da havde Vrsaljko nedlagt Arsenals Jack Wilshere, så udvisningen var helt korrekt.

Få minutter senere blev det endnu værre, da Atletico-træner Diego Simeone fik marchordre for at brokke sig over dommerne.

Kampen var serveret på et sølvfad for Arsenal, som dog i lange perioder ikke var i stand til at udnytte overtallet på banen.

Hjemmeholdet kom frem til mange chancer, men effektiviteten manglede.

Først efter en times spil scorede Lacazette på et hovedstød til 1-0 efter et godt indlæg fra holdkammeraten Jack Wilshere.

Lacazette havde desuden en afslutning på stolpen, men Arsenal fik kun scoret en enkelt gang i kampen.

Atletico-keeper Jan Oblak stod en god kamp og leverede blandt andet en flot redning med fingerspidserne på et hovedstød fra Arsenals midtbanespiller Aaron Ramsey.

Der er returkamp i Madrid om en uge.

Marseille vandt 2-0 hjemme over Red Bull Salzburg i torsdagens anden semifinale. Florian Thauvin og Clinton Njie scorede målene for Marseille.

Det giver franskmændene et godt udgangspunkt før returopgøret i Østrig om en uge.