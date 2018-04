Kamil Wilczek var en af de helt store profiler, da fodboldklubben Brøndby torsdag aften spillede sig i finalen i den danske pokalturnering for andet år i træk.

Den polske angriber scorede i kampens første minut til 1-0 hjemme mod FC Midtjylland, og i anden halvleg lukkede han kampen med scoringen til 3-1.

Sidste år tabte Brøndby 1-3 til FC København i finalen, men i år skal det blive anderledes, siger Kamil Wilczek.

- Det er en stor ting at være i finalen to gange i træk. Sidste år tabte vi, men i år skal vi have et trofæ med hjem, siger han til Brøndbys hjemmeside.

- Det er en fantastisk følelse at være i finalen igen. Jeg synes, vi spiller en rigtig god kamp.

- Bortset fra de første 15 minutter af anden halvleg har vi jo kampen under kontrol, siger han.

Brøndbys cheftræner, Alexander Zorniger, er stolt af sit hold.

- Det hurtige mål i dag åbnede kampen for os. Vi kender alt til FC Midtjyllands styrker, så det var vigtigt, at vi var klar mentalt fra start, og det var vi.

- Vi viste stor mental styrke i hele kampen, siger tyskeren, som på to sæsoner i Brøndby har ført klubben til to pokalfinaler.

Brøndby skal Kristi himmelfartsdag 10. maj møde Silkeborg i finalen, og Alka Superligaens tophold kommer til at gå ind til finalen som favorit.

Det er Brøndbys tiende pokalfinale, siden klubben i 1988 tabte finalen 1-2 til AGF.

Brøndby har seks gange vundet pokalfinalen, senest i 2008.