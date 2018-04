Kommunikationsbureauet Step, der blandt andre repræsenterer Jysk Fynske Medier, har netop startet et nyt koncept. Det hedder Step Movers og går ud på at forene virksomheder med bloggere. En moderne måde at nå sin målgruppe på, lyder rationalet.

En livsstilblog er i dag meget andet end modetips og gode opskrifter. Faktisk kan den være en strategisk platform for en virksomhed, der ønsker at markedsføre sig direkte til sin målgruppe. Især hvis denne målgruppe er kvinder i alderen 25 til 45 år. Det var en af konklusionerne ved den Step Talk, som kommunikationsbureauet Step i Odense afholdt torsdag. Her var både nuværende og potentielle kunder - virksomhedsledere og marketingchefer - inviteret med. For at høre, hvordan man udnytter de store følgerskarer, nogle danskere har opbygget på sociale medier. Hvad er en influencer? En influencer er en person, der har en stor og bred følgerskare på de sociale medier. Og som formår at kommunikere med og påvirke den skare.Det kan blandt andet foregå via hjemmesider, Facebook, Instagram, Snapchat og YouTube.



Mange virksomheder gør brug af influencers til markedsføring. Det kan for eksempel ses i form af sponsoreret indhold, advetorials, bannere eller andet indhold på sociale medier. Som Mette Marie Lei Lange, hvis blog twinpeaks.dk er blandt de mest læste i landet. Sammen med sin agent, Christina Barré, fortalte hun om, hvad influencers er. Og om hvad erhvervslivet kan bruge dem til. En hel del, mener bloggerne selv: - En virksomhed kan bruge en influencer til at nå ud til sin målgruppe. Mange influencere har en skarp målgruppe med danske kvinder mellem 25 og 45 år. Så hvis du sidder med et brand og vil ramme den målgruppe, så kan du med fordel bruge de her influencere, sagde Christine Barré til Fyens Stiftstidende.

For dig, mig og alle

Det er de enige i hos Step. Virksomheden har lavet en database på over 350 personer, som Step kategoriserer som influencers. - Det er dig, mig og os alle sammen. Alle, som har en drøm om at give noget til dem, der følger en. Give sin egen vinkel på hverdagen videre, forklarede contentchef ved Step, Ane Kirk. Step vil facilitere kontakten mellem influencers og virksomheder. Når en virksomhed kontakter Step, bliver virksomhedens behov undersøgt, og så kigger kommunikationsbureauet i sin database, efter hvem der matcher bedst med virksomheden, forklarede Ane Kirk. - Vi kan se en efterspørgsel fra kunderne og en mangel på information og viden omkring, hvordan man kommer i gang med influencer-marketing. Det hjælper vi med. Og så tænkte vi, at ved at lave vores eget netværk, ville vi også kunne hjælpe de små influencers, som har svært ved at komme ud med deres budskaber, sagde hun. Men markedsføring handler vel stadig om indhold. Hvis man lægger mere og mere fokus over på enkeltpersoner, risikerer man så ikke at tabe noget på den del? - Jeg tror tværtimod, at man ved at inddrage influencers kan få udvidet sin indholdsdel, fordi tingene ikke kun bliver set fra virksomhedens synspunkt, men også fra en personlig vinkel, sagde Ane Kirk.

Loyale følgere