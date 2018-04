Folk stimlede sammen for at se Ladbydragen blive søsat Store Bededags aften. Til sommer kan vi måske se Ladbydragen på Kertemindebugten.

Ladby: Vikinger i kamp, børn på islandske heste og en gammel kongegrav.

Scenen var sat torsdag aften, da Vikingemuseet Ladby søsatte sit skib, Ladbydragen. Det var tredje gang, museet søsatte det store vikingeskib, og hvis det står til Claus Sørensen, der til daglig arbejder på Østfyns Museer, så bliver det en tradition.

- Vi har gjort mere ud af aktiviteterne i år, så det kunne trække folk til. Vi vil gerne have, at det bliver en årlig tradition, at folk kommer og ser Ladbydragen blive søsat, fortæller Claus Sørensen.

Og underholdningsværdien var også i top, da vikingegruppen Palna Tokis Friemænd kæmpede på marken, mens der blev serveret varme hveder og øl fra Munkebo Minibryg. For det mindre publikum kunne man prøve at blive trukket på en hest eller kaste med spyd efter et hvidkålshoved. Samtidig havde museet rundvisning i den gamle vikingekonges grav.

- Det er helt unikt med det her gravsted, så det ville vi selvfølgelig også gerne give mulighed for, folk kunne se, fortæller Claus Sørensen.

I 925 blev der nemlig begravet en vikingekonge på sit krigsskib, og i en konstrueret gravhøj ved vikingemuseet kan man nu se resterne af skibet, som Ladbydragen er bygget ud fra.