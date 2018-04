Hvis alt fortsætter, som det er startet i år, så ender det med et merforbrug på 24,7 millioner kroner i forhold til budgettet. Og nok så slemt - det vil betyde, at kommunens kassebeholdning slutter med et minus på 14,9 millioner kroner.

Kerteminde: Der var ikke meget at blive forårskåd af, da byrådet torsdag aften som det første kastede sig over budgetopfølgning for det første kvartal af 2018.

Problemet for de to udvalg er, som borgmester Kasper Olesen slog fast, at begge områder i høj grad er styret af lovgivningen.

- Ældre- og Handicapudvalget står til at skulle finde 16 millioner kroner, og Børne- og Ungeudvalget skal finde syv. Det er så store beløb, at jeg synes, vi skal bede alle udvalg om at kigge deres budgetter igennem for at se, om der ikke er mulighed for, at de kan hjælpe til, opfordrede borgmesteren.

Den opfordring støttede Britt Pedersen:

- Vi er meget udfordrede. Vi har allerede besparelser for fire millioner kroner i høring, og vi arbejder på at finde mere. Men 16 millioner, det er utopi, sagde hun.

- Merudgifterne, vi døjer med, stammer blandt andet fra øgede udgifter til borgere, der bor på bosteder i andre kommuner, og det skal vi jo betale. Men problemet bliver jo så, at det er borgere, der bor på vore egne bosteder, der skal bære hele besparelsen, sagde hun og rundede af med en opsang: Det her område er underbudgetteret, og det skal der rettes op på.

Samme opsang kom fra Jutta Lundqvist Nielsen:

- Børne- og Ungeområdet har i mange år været underbudgetteret. I dette budget lagde vi så fem millioner kroner oven i, og alligevel løber det løbsk. Det, der vælter læsset, er den store sagsmængde. Der kommer flere og flere underretninger fra folk, der mener, at et barn bliver udsat for vold eller vanrøgt. Det er en tendens, der er over hele landet.

Jutta Lundqvist Nielsen rundede af med at konstatere, at det vil blive meget svært for udvalget at finde besparelser for syv millioner kroner.