Ungdomsliv

- Det skal du, fordi det kræver tid at få løst problemer og få skabt et gruppefællesskab, forklarer Christina Eriksen i en pressemeddelelse.

Samtalegruppen bliver på tre-seks deltagere, som mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 17-19 på Kulturhuset. Den første gang er 24. maj. Deltagerne skal være indstillede på at bruge mindst seks måneder med gruppen og prioritere at komme til møderne.

Christina Eriksen understreger, at en samtalegruppe ikke et er behandlingstilbud, men det skal ses som en selvhjælpsgruppe, hvor man kan dele sine tanker, følelser, problemer og historier med andre unge.

Kerteminde: Unge mellem 15 og 25 år får nu mulighed for at deltage i samtalegrupper i Kulturhus Fjorden. Bag initiativet står Christina Eriksen, som er frivillig, pædagog og under uddannelse som psykoterapeut. Hun er motiveret af oplevelser med sin egen søn, der gik gennem en svær tid.

I gruppen kan de unge snakke frit - for alle deltagere har tavshedspligt. Samtidig er der mulighed for et nyt fællesskab og måske nye venner - og for at opleve forandring og udvikling hos sig selv, forklarer Christina Eriksen.

Er man interesseret i at være med, skal man skrive en mail til hende og fortælle lidt om sig selv, om man har deltaget i andre samtalegrupper og om sin nuværende situation. Det gør man på mail: samtalerforunge@yahoo.com.

Hun fortæller, at der vil være brug for frivillige voksne til samtalegrupperne, som hun håber, at der også vil være voksne, som vil henvende sig til hende for at tilbyde deres hjælp.