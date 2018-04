Jagten på chenin blanc

En hverdagsaften, hvor fjernsynet var erobret af et boligprogram, tog vinredaktøren i den lokale Superbrugsen for at sondere terrænet for chenin blanc. Det er ingen overdrivelse at sige, at chenin blanc ikke ligefrem dominerer vinreolerne i danske supermarkeder. Den kan i flere supermarkeder findes som bag-in-box, men flasker er der ikke mange af.Coop i Danmark har dog gennem mange år haft et tæt samarbejde med sydafrikanske Spier, og på hylden stod netop en flaske fra det store vinfirma i Stellenbosch, stik øst for Cape Town.Men hvad kan man forvente sig af en flaske vin, som er blevet fragtet fra den anden ende af kloden og sælges til 35 kroner? En udmærket vin, viser det sig. Den har en duft af dåsefrugt - det skal ikke forstås negativt - og i munden er den fyldige frugt holdt i skak af en godt afstemt syre. Det er på ingen måde en voldsomt kompleks vin, og man kan ikke finde de store dybder i den. Men den er ren og tydelig i sit udtryk, og selvom prisen på en vin ikke har nogen indflydelse på, hvor godt den smager (ud over det man selv bilder sig ind), må den siges at være et godt køb, når man ser på prisen.Ifølge Spier er vinene i serien Signature et "konsekvent udtræk af hver enkelt druesorts essens". Det efterlader ret megen plads til fortolkning, når det gælder chenin blanc, for druen spænder ligesom eksempelvis riesling over mange typer vin: Fra let og måske også let kedelig, enkel vin med tydelig frugtsødme over dybere vin med plads til både den typiske æblearoma og -sødme og druens klare syre til nogle af verdens bedste søde vine, hvor netop syren kommer til sin ret.Og så laves der selvfølgelig også mousserende vin på chenin blanc - det kan være udmærket, men man skal lede efter de gode køb, når prisen holdes op mod god tysk winzersekt eller gode cavaer. Prøv fx Xavier Weisskopfs pétillant (som ikke har så kraftig kulsyre som en champagne) fra Montlouis.