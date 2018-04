Fødevarer

Fødevaredanmark og et flertal i Folketinget lægger pres på regeringen for at ændre det offentliges indkøb af kød, fisk og grønt hos tre udenlandske koncerner. De små danske virksomheder skal have en chance.

Udbud annulleret Klagenævn for Udbud annullerede i februar et udbud fra SKI til en værdi af 1,6 mia. kr. over fire år.Nævnet underkendte aftalen mellem SKI og vinderen Hørkram, som var blandt de tre firmaer, som bød på det offentlige indkøb. De to andre var Dansk Cater A/S og Foodservice Danmark A/S. SKI køber hvert år ind på vegne af det offentlige for 300 mia. kr. 55 procent af selskabet er ejet af staten, resten af Kommunernes Landsforening.

- Loven om Udbud skal sikre, at også de mindre fødevarevirksomheder får lov at byde ind på offentlige opgaver, og den omfattende brug af totalleverandører er ikke i udbudslovens ånd, argumenterer Torsten Buhl, direktør i Fødevaredanmark.

Det offentliges indkøb er via Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) samlet til ordrer i milliardklassen, hvor kun tre store spillere med udenlandske ejere kan byde ind. Men det vil 700 små og mellemstore fødevarevirksomheder under organisationen Fødevaredanmark og et flertal i Folketinget ændre:

Udbudsloven bygger på et direktiv fra EU, og Klagenævnet for Udbud annullerede i februar et tidligere udbud på 1,6 millarder kroner fra SKI til leverandøren Hørkram. Med de store udbud har mindre kødgrossister som BF-Oks A/S ikke en mulighed for at byde på ordrer fra det offentlige, som det var muligt for år tilbage. Michael Gertz ejer BF-Oks A/S med 44 ansatte på Fyn og har fulgt udviklingen de seneste år.

BF-Oks A/S har har mistet omkring en tredjedel af sin omsætning, fordi SKI har samlet et halvt hundrede kommuners indkøb. Tidligere gik kommunerne ud med egne udbud.

- Svendborg Kommune tog egne udbud for plejehjem og fælleskøkkener og havde en lokal kødmand, grøntmand og fiskemand plus en totalleverandør til resten. Vi er en mellemstor virksomhed, dækker hele Danmark og havde 150 udbud om året, hvor vi kunne vinde nogle stykker. De økonomisk rigtige vandt opgaven, men de senere år er kommuner gået sammen om at købe ind, forklarer Michael Gertz.