Ærø: Den 16. juni begiver et maksimum af 40 løbere sig ud på et noget anderledes løb på Ærø kaldet Verden Rundt på Ærø. Det er et socialt maraton, hvor man løber i samlet flok de første 21 kilometer, hvorefter folk kan løbe så stærkt, de ønsker. Løbet er specielt, i og med at man i depoterne har byttet proteinbarer og energidrik ud med vin, ost og hummus.

Avisen fangede hovedarrangøren, Kurt Egholm Andersen, på en telefon fra Spanien, hvor han i øjeblikket er på inspirationsrejse for at finde vin til løbet.

- Det er et sjovt og hyggeligt løb. Jo længere vi kommer frem, desto længere pauser holder vi. Men man skal ikke tage bilen hjem, siger Kurt Egholm Andersen.