Torsdag var der arrangeret rejsegilde på de nye klubhuse i Nyborg Marina, der en del af helhedsplan for over 100 millioner kroner.

Nyborg: - Det her det byggeri, jeg har været med til, som er mest skævt. Men det er, hvad jeg vil kalde kontrolleret skævt.

Ingeniør Torben Boe fra firmaet Jema Consult høstede mange smil, da der torsdag var indkaldt til rejsegilde på fem ny huse i lystbådehavnen. Ud over klubhuse til dykkerklubben Moby Dick, småbådsklubben og motorbådsklubben bliver der plads til en sejlerstue og nye lokaler til havnekontoret.

Inspirationen til den skæve hældning på taget fik arkitekten angiveligt ved at betragte kanonbådene i Holmen. For ingeniøren og de mange håndværkere, der er tilknyttet projektet, udgør det en ekstra udfordring. Blandt andet fordi der næsten ikke er to spær, der er ens.

Det er dog ikke hovedforklaringen på, at byggeriet bliver mellem tre og fire uger forsinket og først ventes klar 1. november. Det er derimod det danske vejr, forklarede Torben Boe til avisen.

- Vi har haft en periode med frost hen over foråret, som har gjort det svært at få afsluttet støbearbejdet til tiden. Men en forsinkelse på mellem tre og fire uger er egentlig Ok, når man tænker på, at der er tale om et vinterbyggeri, tilføjede han.

Frank Hjorthaab, Tårup, fra firmaet Aage Pedersen & Søn og hans hold af murere var da også travlt beskæftiget med at støbe gulv helt fra til dagen for rejsegildet, hvor medlemmer af dykkerklubben stod for en del af det praktiske.

Foreningens formand, Pierre Boutrup, gik rundt og lignende det, han er: En glad mand.

- Vi kan slet ikke få armene ned. Indtil videre har vi haft klubhus i lokaler fra 1981, som vi er vokset ud af. Heldigvis kan vi låne roklubbens lokaler, når vi skal afholde generalforsamling og lignende. Men det bliver fantastisk, når byggeriet engang er afsluttet. Vi får langt mere plads at være på, og samtidig får vi et sted, hvor vi kan opbevare vores både, sagde han.

Byggeriet af de nye huse er et led i en helhedsplan for Nyborg Marina for over 100 millioner kroner. Anden etape kommer blandt andet til at indeholde et opvarmet multibassin med tilhørende bygning. Den ventes igangsat om cirka et år.

Først skal kommunen dog have indhentet de sidste tilladelser. Desuden venter man stadig på svar på en række ansøgninger til fonde, oplyste Anders Thorsen fra Nyborg Kommunes tekniske forvaltning.