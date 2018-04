1 / 6

Helle, for filan, hvordan kan du rejse? Tøjhuset er jo en succes, og du har gjort så meget for Fredericia, fællesskabet og fremtiden, synes formanden for kommunens kultur- og idrætsudvalg, Lars Ejby Pedersen (S), at sige. Men jo: Spillestedets leder har sagt op og vil gerne prøve noget nyt. Torsdag før store bededag var der afskedsreception for Helle Lillethorup. Foto: Peter Leth-Larsen