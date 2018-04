Jeg har stadig et tydeligt billede af mit første forsøg på at kunne det samme som en mand. Jeg var stor nok til at komme med til børneforestillingen søndag eftermiddag i Søborg Bio - og det var en af de to gange, min far gjorde noget med mig alene. (Den anden gang lavede han en drage, som klappede sammen, straks den kom i luften, fordi listerne var for tynde, så den begivenhed gengiver jeg ikke af hensyn til hans følelser).

Vi gik ved siden af hinanden på Søborg Hovedgade - og jeg kunne tage lige så lange skridt som ham - i hvert fald en 10 meter ad gangen. Jeg var stolt over at være så stor - og kunne det samme som han.

Siden har det været en selvfølge for mig at kunne det samme som mænd. Jeg har i hvert fald bestræbt mig på ikke at være tøset tilbageholdende, når der skulle spyttes i næverne, bankes søm i eller andet arbejde, som jeg i mine stille stunder kunne have ønsket, at jeg slet ikke havde været nødt til at give mig i kast med. Jeg slæber flyttekasser lige så længe som de mandlige flyttefolk, der har været kaldt med til diverse flytninger - omend jeg må bøje mig for min mangel på armmuskler, der gør, at jeg ikke tager de tungeste kasser og bliver lidt bange for min formåen, hvis vi skal bære meget tunge ting. Men jeg forventer ikke, at nogen gør det for mig - andre end de drengebørn, jeg har groet op, der gerne tager fat.

Jeg er ikke bange for værktøj - men min far var ikke hjemmehåndværker - og tog mig ikke med i værkstedet, så det er tydeligt, at der er ting, jeg ikke har kvajet mig nok med - og på ægte kvindevis er jeg tilbøjelig til at give op, hvis den ikke sidder lige i skabet første gang. Samlet mit køkken har jeg dog selv - og min vægge bærer præg af de mange gange, jeg har flyttet på søm for at få et billede til at hænge lige - og med flugtende kant til et andet billede - men heldigvis dækker lærrederne over de mange fejlslagne huller. Og jeg har haft gamle biler i så mange år, at jeg tit er ret sikker på diagnosen, inden jeg afleverer den til mekanikeren - og en sprungen pære i forlygten er jeg som regel i stand til at få udskiftet selv.

Så god som en gennemsnitsmand, skulle jeg mene - og med sikker sans for kvalitetsværktøj, som jeg også bruger alt for lidt. Og således også fuldt ud i stand til at købe min egen motorsav efter lidt research - når nu datteren har tillagt sig et større landstykke med en masse utilpassede æble- og ammetræer. Men her ramte jeg muren: Den indkøbte motorsav var et lækkert stykke værktøj, men noget for tung og larmende til, at jeg følte mig tryg ved at arbejde med den. Selvfølgelig var sikkerhedsudstyret i orden - men vægt, larm og udstødningsgasser på samme tid er jeg ikke mand nok til at nyde.

Jeg ville gerne være en sej chick med skovmandskjorte, skærebukser og visir - men jeg er med alderen blevet en utrænet kone, der er lidt sløv til at tage nye opgaver ind, hvis de ikke kan sidde på et sæt strikkepinde.

Så ikke fordi jeg er kvinde - men bare en arbejdsbi i dårlig form - har jeg købt et mere alderssvarende stykke skovværktøj: i daglig omtale damemotorsaven.

Vildt miljøvenlig på batteri - kun lidt larm og ingen udstødning - og i en fiks størrelse med en vægt på 2,5 kg, der er til at svinge med. Og selvfølgelig kan de mandlige familiemedlemmer sagtens se fidusen ved en let lille motorsav, så det ender nok med, at jeg skal gemme den for at være sikker på, at den er tilgængelig, når jeg vil til skovs.