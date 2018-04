Haven er forandret, den er blevet frisk og grøn, og et par af de vilde hjorte fra skoven har fundet ud af, at det er bedre at spise aftensmad på vores mark end i skoven. Det er hyggeligt at betragte dyrene. Dådyrene har mange nuancer i pelsen. Et er lyst helt over i det hvide og samtidig langpelset. Det ser ud, som om vi har besøg af et rensdyr.

Bedst ville det selvfølgelig være, om dådyrene ikke smuttede igennem elhegnet. Vi har absolut ikke lyst til at reparere hegnet, men jeg glæder mig trods alt over, at hjortevildtet ikke kommer helt ind i haven. Her ville dådyr og rådyr på et øjeblik rasere. Hvad nu, hvis de kunne lide magnolien, som jeg plantede sidste år? Tænk, hvis magnolieknopperne pludselig forsvandt.

TIP Basilikum spirer ved minimum 20 grader, den vokser hurtigt og er perfekt til store eller mellemstore potter i drivhuset. Prøv eventuelt de flade skålformede krukker til basilikum. De nysåede frø må ikke tørre ud.Når basilikumplanterne bliver større, skal de ikke overbruses. Vand i stedet for nede ved jorden og undlad at overvande. Hvis basilikum sopper i vand, kan planterne rådne ved rodhalsen.



Høst flittigt af basilikumbladene ved at knibe topskud af.



Gå på opdagelse i hvidkløverens verden, der findes forskellige sorter. Hvidkløver Trifolium repens er forbavsende lidt pasningskrævende, men skønheden holder i lang tid.



Det skal understreges, at hvidkløver Trifolium repens ikke er til spisebrug, men den er et smukt syn blandt potter med krydderurter.

Magnolien ser jeg meget frem til, men på sommerdagen i sidste uge eksploderede påske- og pinseliljernes knopper, så vi endelig har blomster. Dem nyder jeg, og jeg glæder mig over, at planen om at sprede blomstertæpper er lykkedes på en lille eng, hvor der senere dukker pomerans-høgeurt Hieracium aurantiacum op.