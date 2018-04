Selv om Anne Soll-Andersen går så meget op i boligindretning, at hun har kastet sig ud i et iværksættereventyr inden for designbranchen, skal der være plads til at danse i sofaen eller lave parkour indenfor i det sønderjyske bjælkehus med de lyse trægulve og de sort-hvide nuancer.

Hun er vokset op i et almindeligt parcelhus og ville absolut bo anderledes end det. Drømmen har været en gammel patriciervilla, men dem er der meget få af i Nybøl, og i stedet nyder hun at kunne lave om og skifte farver.

Hun havde ellers svoret, at hun aldrig skulle tilbage til Nybøl, hvor hun er vokset op, men da Henrik Andersen netop havde fået læreplads som orgelbygger, var det hende, der måtte rykke fra Aarhus til Sønderjylland. Mens de boede i lejlighed i Aabenraa, kiggede de efter hus og var tæt på at købe Anne Soll-Andersens farfars barndomshjem, et nedlagt landbrug langt ude på landet. Men så ombestemte sælgeren sig, og i stedet lod de sig inspirere af et vennepar, der byggede nyt.

- Jeg kan huske, vi havde en lille hvid Golf 1'er, hvor jeg satte mig i bagagerummet og tænkte: Bliver det her nogensinde til et hus? Men på én dag fik de samlet alle ydervæggene, siger Anne Soll-Andersen.

Bjælkehuset i den sønderjyske landsby vest for Sønderborg er stadig svenskrødt. Men også det ændrer sig til sommer, hvor det skal males sort. Ligesom det meste andet er lavet om eller på vej til at blive det. I hvert fald i drømmene.

- Da vi byggede huset, var min stil helt anderledes. Jeg var meget mere til det romantiske med masser af krummelurer. Det kan jeg slet ikke have i dag. Vi startede også med at have sorte klinker og mørke egetræsgulve over det hele. Min stil ændrer sig hele tiden. Lige nu drømmer jeg om at få et mørkeblåt køkken, selv om jeg havde svoret, at jeg kun ville have hvidt, siger Anne Soll-Andersen.

På gulvene ligger nu brede Douglas-planker fra Dinesen, der er lyse klinker i køkken og entré, og stilen er nordisk og minimalistisk med masser af sort-hvide ting, lyst træ og grønne planter.

- Jeg ville meget gerne bo med farver, og jeg elsker at komme i hjem, hvor der er knald på. Jeg kan bare ikke selv finde ud af det. Jeg skal bo lyst, let og indbydende, siger Anne Soll-Andersen, der altid har interesseret sig for indretning.

Derfor bor hun heller ikke på samme måde særligt længe, og blandt de største forandringer er udnyttelsen af husets første sal, der i første omgang blot stod ubenyttet hen.

Nu er der stort forældresoveværelse med walk-in-closet, to drengeværelser, der som regel flyder med fodboldkort, fordelingsgang, walk-in-closet til drengene foruden et enormt badeværelse, hvor den store dobbelte spa automatisk drager.

- Alle skal kunne være her, og vi skal kunne ligge og se fjernsyn. Lige for tiden bruger vi det ikke så meget. Det er lidt i perioder. Men drengene elsker at bruge det, og der skal helst være skum ud over det hele, siger Anne Soll-Andersen med et smil.