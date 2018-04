Foråret banker nu for alvor på døren. Og det giver nok de fleste mere energi og overskud - og måske sætter det endda også skub i tankerne om at forbedre boligen både inde og ude. I første omgang bliver det måske kun ved tanken. Men sådan behøver det ikke at være - for der er masser af muligheder for at realisere sine drømme i boligen.

Muligvis står renovering af køkkenet eller badeværelset øverst på din ønskeliste, eller måske er det terrassen, der trænger til en ordentlig tur. I så fald er du ikke alene, for en ny YouGov-undersøgelse viser, at næsten hver femte dansker netop nu går med en drøm om at bygge til, bygge ud eller renovere boligen. Og næsten 15 procent drømmer også om mere plads i boligen.

Gode råd om boligforbedringer Det er en god ide at overveje, hvor længe du vil blive i din bolig, inden du går i gang med at forbedre din bolig. Flytter du snart, er det ikke sikkert, at du får pengene igen, når du sælger boligen.Gå efter boligforbedringer, der giver dig værdi i din hverdag og måske øger værdien af din bolig.



Tænk gerne i flere projekter, hvis du alligevel går i gang. Det kan bedre betale sig økonomisk at låne et større beløb på én gang frem for mange små over flere år. Samtidig undgår du også byggerod ad flere omgange.



Energiforbedringer er særligt interessante, hvis du bor i et ældre hus. Populære forbedringer er for eksempel nye vinduer, nye varmeanlæg, bedre ventilation og isolering, der både kan sænke dine energiudgifter og skabe et bedre indeklima i boligen.



Du kan tage et gratis energitjek på betterhome.dk og se, om der er potentiale for energiforbedringer i din bolig.



Hvis du er glad for din bolig, men mangler plads, er en tilbygning eller en ombygning et godt alternativ til at flytte - især, hvis du bor i et område, hvor kvadratmeterprisen er høj. Dermed er der større chance for, at du tjener investeringen hjem igen ved et senere salg.

Og selv om vi nu er godt i gang med foråret, så er det ikke længe siden, at kulden bed, og flere mærkede, at vinduerne eller isoleringen godt kunne bruge et eftersyn. Ofte er det dog først, når du igen kan holde varmen uden problemer, at overskuddet til at få gjort noget ved det melder sig. Ikke alene vil det gøre din bolig mere behagelig året rundt, det vil også betyde et bedre indeklima, ligesom du slipper for at bekymre dig om, at der er fodkoldt - og om børnene får træk, når de leger på gulvet.

Ifølge YouGov-undersøgelsen siger omkring 40 procent, at de aldrig har renoveret eller fået nyt køkken. Det kan der selvfølgelig være mange grunde til, men det kan også skyldes, at projektet virker uoverskueligt at kaste sig ud i - både hvad angår tid og penge. Vil du gerne i gang med en større boligrenovering, er der imidlertid flere knapper, som du kan skrue på.

Hvordan og hvorledes afhænger naturligvis af, hvordan lige netop din økonomiske situation ser ud. For der er både muligheder inden for realkreditten og i banken. Skylder du for eksempel mindre i din bolig, end den er værd, har du mulighed for at låne billigt i din friværdi. På den måde kan du få et lån til en rente, som typisk ligger en del under renten på andre lån. Endvidere er det som noget nyt muligt at få op til 30 års afdragsfrihed på et realkreditlån, hvis din økonomi er robust. Samtidig kan du selv skrue op og ned for både afdragenes størrelse og afdragsfriheden ud fra dine behov.

Der er dog altid omkostninger forbundet med at låne penge, så det gælder om at finde ud af, hvad der bedst kan betale sig for dig. Og her hjælper vi gerne med at regne på det bedste lån. Samtidig er det en god ide at se på, om der er flere ting, der trænger, når du nu alligevel skal i gang med at renovere. Det er langt billigere at låne et større beløb på én gang frem for at låne mange små beløb ad flere omgange. På den måde sparer du både tid og penge, og du kan få gjort din bolig i stand en gang for alle.