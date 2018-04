Den nye 1,5 liters TSI EVO-benzinmotor med 130 hk er et godt match til den faceliftede Volkswagen Golf.

Den bankboksagtige lyd af en bildør, som smækker, kan sige mere end mange ord. Det ved teknikerne hos Volkswagen i Wolfsburg mere end nogen. Her har man i årevis arbejdet på at forfine den umiddelbare oplevelse af soliditet, når du sætter dig ind i bilen. Det gælder i særdeleshed også den faceliftede Golf VII, hvor fabrikken nu ruller viften af de nye 1,5 liters TSI EVO-benzinmotorer ud. Det er motorer på 130 hk og 150 hk, som matcher den helstøbte oplevelse og ikke alene byder på et bedre oplevet bundtræk og en mere sparsommelig fremfærd. De er også en naturlig udvikling og en betingelse for, at fabrikken lever op til de skærpede Euro norm-krav til emissionen, og derfor er der nye motorer på programmet fra alle de store producenter. VW Golf 1,5 TSI EVO ACT BlueMotion - 130 HK 5 stjernerPris: 299.297 kroner.Pris fra: 257.971 kroner.



CO2: 113 g



Forbrug: 20,4 km/l



Ejerafgift: 540 kroner.



Ydelse: 130 hk



Moment: 200 Nm/1400-4000 omdr.



0-100 km/t.: 9,1 sek.



Topfart: 210 km/t.



L/B/H: 426/180/149 cm

Priser ned

Vi tester Golf i en 130 hk version med mellemudstyret Comfortline med et prisskilt på 258.000 kr., der dog lander på godt 300.000 kr., når de udstyrspakker, som er om bord, tælles med. Det er en grundpris, som efter de seneste omgange af afgiftsnedsættelse har bragt Golf i et prisleje, som ligger på linje med mange af de andre i klassen. En placering som nummer tre på salgslisten for marts og nummer fire i hele 2017 viser da også, at Golfen er blevet mere folkelig og holder dampen oppe, godt hjulpet af tilbud på leasing, og hvor virakken om dieselgate ikke har sat sit store præg på salget. Den danske prisliste opererer med to dieselmodeller og tre-fem benzinmotorer . Som udgangspunkt har du en af de mest velkørende biler i klassen. Her er nøgleordet balance. Et fornemt afbalanceret styretøj, en affjedring, som komfortabelt glatter vejens småhuller ud, og et gearskifte, som klikker præcist, sætter tingene på plads.

Flere motorer

Styrkerne suppleres af den nye motor, der med sine 130 hk og et moment på 200 Nm gør det godt. Den har på papiret det samme moment i samme omdrejningsinterval og acceleration som 1,4 TSI på 125 hk, som den afløser, mens topfarten er en tand højere, hvilket er noget akademisk. Sammenligningen er dog yderst relevant, da du i en overgangsperiode stadig kan få begge motorer herhjemme, hvor alle som noget helt usædvanligt er i modelprogrammet. Det gælder også den større 1,5'er med 150 hk, som er et alternativ til den udgående 1,4'er med tilsvarende ydelser. Det er ifølge importøren tilfældet i en overgangsperiode, indtil de nye motorer er kørt ind.

Lavere forbrug

Forskellen er, at de nye 1,5 liters motorer ifølge fabrikken har et lavere forbrug og lander på 20,4 km/l. Det hjælpes på vej af cylinderfrakobling, som automatisk aktiveres, når du kører ligeud med fast hastighed på motorvejen. Det fungerer ganske diskret, og kun en lampe i instrumentbordet fortæller, at det er aktiveret. Ellers klarer den 130 hk motor opgaven fint. Den er lige så elastisk og fleksibel som den kendte 1,4 liters turbobenziner og byder på tilstrækkeligt med trækkraft i en femdørs hatchback.

Automatgear rykker

Vi har også testet den større motor med 150 hk i kombination med DSG-gearet, som er optimeret. Hvis du kører meget på motorvej, er det oplagt at vælge den større motor med automatgearet. Det er en kombination, hvor du får gavn af det større moment. Vi oplever dog, at DSG-gearet rykker noget i 1. gear, hvis du ikke er varsom med speederfoden. Det skete også, da vi testede kombinationen i Audi A3. Faceliftet omfatter bl.a. en let ændret front, opgradering af den automatiske nødbremse med fodgængerregistrering og mulighed for storskærm, der kan styres med gestikulering. Testbilen er opgraderet på infotainmentfronten med bl.a. DK-pakke med parkeringssensor, teknikpakke med navigationsanlæg, otte tommer skærm og DAB-radio, komfortpakke med digitale instrumenter, teknikpakke med full LED-forlygter. Navigation og digitale instrumenter ligger på omkring en halv snes tusinde kr., mens forlygterne koster det halve, hvilket er rimeligt. Det er dog uforståeligt, at det koster små 3000 kroner, at bilen skal have mulighed for Apple Carplay, når det er gratis hos mange andre mærker. Grundudstyret er med adaptiv fartpilot, multifunktionsrat, komfortsæder, nødbremse med fodgængergenkendelse og tågeforlygter.

Konklusion