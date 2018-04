Bilen var udviklet med behørig hjælp fra Porsche og baseret på den gode gamle Audi 80, men med permanent Quattro-firehjulstræk og V5-motor med 315 hk og et - efter datidens normer - voldsomt moment på 410 Nm. Bilen havde flere forskellige dele fra Porsche, blandt andet bremser, letmetalfælge og spejle. RS2 blev kun produceret i to år, og derfor er det ikke en model, ret mange kender til. Audi-kendere skal nok nikke genkendende til den, hvis du nævner RS2.

Audi præsenterer bilen under sydlige himmelstrøg i og omkring spanske Malaga, hvor solen skinner, og temperaturen er behagelige 18 grader. Førsteindtrykket af den nye RS4 er, at der er tale om en yderst potent familiestationcar, der signalerer "her kommer jeg" på den helt rigtige måde, som kun Audi kan gøre det, uden at det bliver for meget af det gode.

Der er stil over den, samtidig med at den udstråler brutalitet og skønhed på allerbedste Audi-vis, hvilket man kun kan tage hatten af for.