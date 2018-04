Borgmester Morten Andersen (V) erkender at den oprindelige pris på grundene i Fionaparken var for høj, og han er derfor ikke i tvivl om, at prisnedsættelsen på op til 30 procent vil sætte gang i salget.

I har endnu ikke solgt en eneste Fiona-grund. Er det ikke et udtryk for, at I har tilbudt noget, som borgerne ikke finder interessant?

- Vi har i hvert fald ikke ramt fuldstændig plet. Det er også derfor, vi agerer, som vi gør nu - vi har ændret lokalplanen for de seks byhuse, som nu bliver til fire. Vi ændrer dels grundstørrelsen og øger også grundbebyggelsesprocenten - tidligere måtte der bygges 70 kvadratmeter i grundplan - nu op til 140 i ét plan. Vi hører fra folk, som er interesseret i grundene, at det er noget, man ønsker, og derfor lytter vi naturligvis til efterspørgslen.

I har på torsdagens kommunalbestyrelsesmøde godkendt en ny prissætning, der giver en samlet prisreduktion på op til 30 procent på de 14 byhusgrunde og fem projektgrunde. Hvorfor det?

- Vi har vurderet, at det er den grundprisfastsættelse, der skal til, før det bliver attraktivt at investere. Hvis man nu for eksempel tager udgangspunkt i de fem projektgrunde, så vil det typisk være en investor, der skyder penge i det med henblik på at leje det ud under en eller anden form. Som investor kigger du på, hvilken forrentning jeg kan få ud af en given investering, og hvis du skal ramme en fornuftig afkastningsprocent, så skal det være med en lavere pris, end den vi gik ud med i første omgang.

Så grundpriserne var for høje i det første udbud?

- Den oprindelig pris var for høj. Det er sådan set ikke andet at sige til det.

Hvad nu hvis det viser sig, at I heller ikke får solgt nogen grunde, nu hvor I har reduceret priserne ret kraftigt. Vil man så sænke priserne igen, eller?

- Som udgangspunkt er det vores vurdering, at vi har ramt det rette niveau. Jeg er heller ikke i tvivl om, at der vil melde sig interesserede på banen, for de er der jo allerede nu. De er bare ikke klar til at slå til dels som følge af lokalplangrundlaget og den oprindelige prissætning - men jeg er ikke nervøs for, at vi om nogle år vil stå i samme situation som nu. Omvendt kan jeg ikke give nogen garanti og sige, om halvt år har vi solgt så mange - det må tiden vise.

Hvad kommer hele Fiona-projektet til at koste kommunen, når alt er afsluttet?

Med den oprindelige prissætning ville det nogenlunde have været et nulsumsspil. Når vi så har den her nedsættelse på 30 procent, som vil koste os omkring fem-syv millioner, når vi antager, at den sidste grund er solgt. Er det mange penge? Det afhænger nok af, hvordan du ser på det. Det koster at byudvikle et område - men det giver også meget til en by i form af tilflytning, rekreative anlæg mv. I Søndersø har vi tidligere nedbrudt centeret og opført en attraktiv bypark til en samlet sum på cirka otte til ni millioner kroner. Køb af den gamle Fakta-bygning i Otterup til fire millioner kroner - og rundt regnet en million kroner til nedrivning - det har også givet en mere indbydende bymidte.