Bogense: I 2013 da Nordfyns Kommune købte såmaskine-virksomheden Fiona Maskinfabrik og den 30.000 kvadratmeter store grund, vidste man godt, at dele af området var forurenet. Dermed var kommunen også bevidst om, at byggegrundene, legefaciliteter og det rekreative område næppe vil fremstå særlig attraktivt, hvis jorden ikke blev renset for de oliestoffer og klorerede opløsningsmidler, der eksempelvis bruges til rensning af maskiner.

Nu melder Region Syddanmark, der finder og kortlægger forurenede grunde, fordi jordforureninger kan udgøre en risiko for menneskers sundhed og for miljøet, at Fiona-området er taget ud af deres forureningskortlægning, da rådgivningsvirksomheden COWI i 2017 har renset de to forurenede områder i Fionaparken for Nordfyns Kommune.

Det betyder ganske enkelt, at regionen kan stå inde for, at der på ingen måde er forbundet nogen risiko ved at opholde sig på grunden - om samtidig er jorden nu ikke længere forurenet. Det oplyser Region Syddanmark over for avisen.