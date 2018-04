Det er den frodige skovbund, der lige nu er dækket af et tykt tæppe af gule og hvide anemoner. Det er de århundrede gamle træer, det er det rige fugleliv, de sjældne orkidéer. Og så roen.

Biolog Frede Andersen fra Dansk Botanisk Forenings bestyrelse er ikke tryg ved planerne om at etablere et bevægelseslandskab på et 50 hektar stort område - det svarer til cirka 70 fodboldbaner - rummende både marker og fredskov omkring Syddansk Universitet.