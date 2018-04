Borgmester og udvalgsformand kalder sagen om to hjemsendte chefer i børne- og ungeafdelingen for træls og kedelig. - Men nu skal vi se fremad og fortælle de gode historier, siger udvalgsformand Anja Lund Kristensen.

Nordfyn: En træls og kedelig sag, men loven skal selvfølgelig overholdes.

Sådan lyder det samstemmende fra de to Venstre-politikere, formand for Børne- og Ungeudvalget Anja Lund Kristensen og borgmester Morten Andersen om den sag, der førte til, at Nordfyns Kommune onsdag besluttede at sende to chefer fra børne- og ungeområdet hjem.

De to chefer er fritstillet fra jobbet, mens kommunen med hjælp fra jurister i Kommunernes Landsforening undersøger, om de har overtrådt forvaltningsloven.

De drejer sig om lederen af Nordfyns Børne- og Familiecenter og hendes chef, Børne- og Familiechef Henrik Jacobsen, og hjemsendelsen er den foreløbige kulmination på en sag om inhabilitet, som TV 2/Fyn har afdækket i løbet af den seneste uge.

Tv-stationen har fået aktindsigt i fakturaer, der viser, at lederen af børne- og familiecenteret har købt medarbejderkurser for næsten 240.000 kroner i et firma, der tilhører hendes søster.

Og det er ifølge flere eksperter et brud på forvaltningslovens regler om inhabilitet, når søstre handler med hinanden for skattekroner. Loven siger, at en person i den offentlige forvaltning er inhabil i en sag, hvis vedkommendes søskende eller andre nære familiemedlemmer er involveret.

- Det siger sig selv, at når vi har en lovgivning - som i det her tilfælde højst sandsynligt ikke bliver overholdt på grund af brud på reglerne om inhabilitet - så er det ikke godt. Derfor tog vi i går (onsdag, red.) det ret drastiske skridt at fritage to medarbejdere fra tjeneste, og efterfølgende har vi nu sat en grundig undersøgelse i gang af forløbet, som KL's juridiske afdeling står for, siger borgmester Morten Andersen.