Er du til rå og slebne diamanter?

Så har du fra den 5. maj muligheden for at besøge et nyt diamantmuseum, Diva, i Antwerpens historiske centrum. Seks forskellige rum gør de besøgende klogere på Antwerpen og diamanternes fælles historie, diamantslibningens svære kunst samt diamanternes betydning igennem tiden.

Således har belgiske Antwerpen i mere end 500 år været hjertet i verdens diamanthandel - og selv den dag i dag passerer henholdsvis 84 procent og 50 procent af alle verdens rå og slebne diamanter igennem Antwerpen.

Byen huser omkring 1700 diamanthandlere på et område mindre end en kvadratkilometer - og diamantsliberne i Antwerpen er blandt verdens absolut bedste.

Museet har åbent hver dag (undtagen onsdage) klokken 10-18. Det anbefales at købe billetter hjemmefra for at sikre, at der er ledigt på den ønskede dato. Billetter koster 10 euro (75 kroner) for voksne og syv euro for unge på 13-26 år. Børn under 12 år kommer gratis ind. Læs mere og køb billet på www.divaantwerp.be. (flla)