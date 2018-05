Der er mange gode grunde til at besøge Rotterdam i løbet af sommeren. Hvis man er til fest og farver, er den væsentligste Rotterdam Unlimited, en af Europas største gadefester, som hvert år samler omkring 750.000 mennesker. Faste indslag er "Summer Carnival Street Parade" og "Battle of the Drums", men går man lidt væk fra optogene, er der masser af andre kulturtilbud i gader og på pladser. Rotterdam Unlimited foregår fra 24. til 28. juli.

Men allerede i perioden 18. til 27. maj har turister fra store dele af Europa øjnene rettet mod den nederlandske storby. Under Rotterdam Opera Days kan man lytte til opera og andre musikgenrer på usædvanlige steder som på taget af et supermarked, i et parkeringshus og på bådture.

Hvis man har mod på det mere uorganiserede og synes, at det er interessant at møde lokale på en uformel måde, skal man absolut til DÂK, som med stor succes har været afviklet i flere år, og ifølge Hollands Turistkontor. elsker de lokale elsker det. DÂK kan bedst beskrives som en have- eller vejfest, der er rykket op på taget af et parkeringshus, Westblaak Parkink, tæt på Witte de Withstraat med en sprudlende natteliv.

Man kan troppe op med sin egen grillmad eller købe en grillpakke på stedet, spille bordtennis alt imens en DJ spiller eller et salsaband underholder, nyde en drink eller to i tilbagelænet stil og blande sig med kvarterets beboere. DÂK er åbent fra 19. juli til 12. august fra klokken 17 til ved midnatstid. (thor)