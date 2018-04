Svendborg Kommune er en del af Byregion Fyn - et samarbejde om vækst og udvikling mellem de ni fynske kommuner. Her har man besluttet, at det skal koste det samme i leje af jord til mobilmaster i alle de fynske kommuner, når teleselskaber fremover vil rejse nye master. I Svendborg Kommune har man dog besluttet, at man i forlængelse af det vil sætte antenne- og areallejen, som teleselskaber betaler for allerede eksisterende master, ned, mod, at TDC, som kommunen har forhandlet med, sørger for en bedre dækning rundt i kommunen. Og enden på den forhandling er altså blevet seks nye master, hvis nøjagtige lokaliteter ikke er fundet endnu, men som kommer til at ligge i Vester Skerninge, mellem Kirkeby og Stenstrup, i den østlige udkant af Svendborg by, i Gudme, i Hesselager og på Skarø.

Historien er, at der kommer seks nye mobilmaster i Svendborg Kommune. Placeret på steder, hvor der for tiden er såkaldt sorte huller i dækningen.

- Det her er en god historie for borgerne, siger han.

Svendborg: Der er nogen i den her kommune, der kender det særdeles godt. Det at man skal ud i haven, ned ad vejen eller op på en høj for at få bare et par stregers signal på mobiltelefonen.

Svendborg Kommune mister 252.000 kroner ved at nedsætte antenne- og areallejen. Penge, som Teknik- og Erhvervsudvalget umiddelbart havde besluttet skal tages fra anlægspuljen til lokale initiativer. Men da sagen var oppe i byrådet forleden, valgte et flertal at sende sagen tilbage til udvalget. Per Nykjær Jensen (V), medlem af udvalget, havde fået vendt den økonomiske side af sagen med sin byrådsgruppe og var kommet på andre tanker.

- De påpegede, at puljen til lokale initiativer er blevet reduceret ad et par omgange til forskellige formål, og den er selvfølgelig også sat i verden for at blive brugt. Men nu, hvor vi lige har lavet det nye Nærdemokratiudvalg synes jeg, der skal være nogle penge at lave noget for i det udvalg. Det er ikke sådan, at horisonten står i flammer, hvis det ikke kan lade sig gøre, men jeg synes, det ville være dejligt, hvis vi kunne undgå at skære mere end højst nødvendigt i den pulje, siger han.

Flemming Madsen (S), der er formand for udvalget, ser dog ikke det store problem i at tage pengene fra puljen til lokale initiativer, men er åben for at vende det en gang til.

- Pengene skal jo findes et eller andet sted. Og vi må sige, at bedre mobildækning også er noget, der gavner det lokale. Vi må se, hvad så kan finde ud af, men vi synes egentlig, puljen godt kan bruges på det her område, siger han.

At de seks master kommer, ligger dog fast. Placeringen af den på Skarø afhænger dog af udfaldet af den igangværende lokalplanlægning for øen. Og når TDC har fundet ud af, hvor inden for de givne områder selskabet kunne tænke sig at rejse deres master, vil der afhængigt af placeringen også skulle laves en lokalplan med tilhørende høring af borgerne.

Ifølge Søren Bach-Hansen vil masterne blive rejst i løbet af de kommende to-tre år.