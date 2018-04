Svendborg: Er man til ferier i sadlen, vind ind gennem cykelhjelmens lufthuller og udsigt til nogle af de kønneste stykker af Danmark, kan man faktisk godt begynde at spænde cykeltaskerne på bagagebæreren.

Lørdag 5. maj åbner Østersøruten. En rute, der ikke kan prale af at være helt uudforsket land for cykelturister. For strækningen fra Tønder til Møn har længe haft sit navn og været et velkendt turforslag for folk, der ferierer i pedalerne.

Program for indvielsen Åbningen af Østersøruten lørdag den 5. maj markeres flere steder på strækningen, men den store fest bliver i Svendborg - på plænen foran Hotel Christiansminde.11.30: Her kommer transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og indvier ruten.



11.40: Jan Olsen, direktør i Visitdenmark, holder tale.



11.45: Cykelforbundets direktør Klaus Bondam holder tale.



12.00: Fynske borgmester er samlet og bliver sammen med ministeren de første til at cykle på ruten.



10.30-13.00: Gratis forårstjek af cykler, cykelorienteringsløb for børn, cykel-isbod, mulighed for at køre rickshaw og flere andre cykelaktiviteter.



Den nye skiltning af ruten er finansieret af midler fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriets cykelpuljer.

Men ruten har fået en gevaldig opgradering. Hele strækningen er blevet udstyrret med moderne og ensartede skilte, der skal lede turisterne udenom vildspor, og samtidig er ruten blevet omlagt, sådan at den nu løber i et otte-tal langs de syddanske kyster og rundt i regionens øhave. Det gør den til en særligt magnetisk attraktion for cykelfolk over hele verden, mener Peter Ole Sørensen, formand for Dansk Cykelturisme.

- Den har bare sit særkende med det ruteforløb, den har, hvor man skal igennem så meget smukt øliv og natur. Den er meget varieret og kan byde på alle mulige typer af landskab og oplevelser. Det er en toprute af international klasse, siger Peter Ole Sørensen.

Åbningen finder sted i Svendborg - der, hvor otte-talsrutens krydser sig selv. Og nu, hvor skiltningen er på plads, går en omfattende markedsføring af ruten i gang både nationalt og internationalt. For der er penge at hente fra cykelturisterne, forklarer Peter Ole Sørensen.

- Det gode ved cykelturister er, at de bruger flere penge end almindelig turister, så de er rigtigt gode turister at få. De kommer også ud i mange lokalområder, hvor der ikke kommer så mange turister, så i den sidste ende kan der også være arbejdspladser i dem, siger han.

Ruten er 820 kilometer lang og løber fra Padborg til Møn via Als, kyststrækninger og på Fyn, i Det Sydfynske Øhav, på Sydsjælland og rundt på Sydhavsøerne.