Blot seks kilometer nord for Helsingborg ligger Sofiero Slot med en eventyrlig have skabt af Dronning Ingrids mor i 1907.

I højsæsonen kan der godt være trængsel ved indgangen til Sofiero Slotshave. Svenskere, danskere og turister fra fjernere egne står gerne i kø og betaler 120 svenske kroner for at komme ind i haven - mange af svenskerne med en madkurv og et tæppe under armen.

- Der kommer flere og flere. På forårets helligdage i 2017 var der 2500 gæster om dagen, og hvor det tidligere var overvejende svenskere og danskere, kommer der nu også gæster fra blandt andet Kina og Saudi Arabien, fortæller Anna Brandeby, der er en af havens guider.

Selv om haven er populær, er der ingen trængsel, når først man er inde. Den er nemlig 17 hektar stor, hvilket svarer til 34 store fodboldbaner, bortset fra at den ikke er spor flad.

Slotshaven er kuperet med dale og bakker, småsøer, blomstrende buske og træer, hyggelige kroge og afkroge.

Det kan sagtens lade sig gøre at finde en stille krog, hvor man kan fortabe sig - eller ligefrem blive væk.

For eksempel i en af rododendrondalene, der løber på hver side af det lille slot.

"Rododendronraviner" hedder disse dale på svensk, og på stierne går man nogle steder inde i duftende tunneller af rododendroner og azaleaer i gult og hele paletten af røde farver og nuancer. Svagt rosa, lys orange, pink, violet og farver så sanselige som et helt festmåltid: stærk bourgognerød, lagret portvin, blodappelsin og hindbær.

Her i ravinerne vokser de fleste af havens 10.000 rododendroner, og der er ikke noget at sige til, at de fleste gæster kommer i maj og juni, for da står de næsten alle sammen i fuldt flor. 450 forskellige arter, fastslår guiden.

Men rododendron er langtfra alt. I hele sommerhalvåret er der lagt op til nydelse, hvad enten det er af forårets tulipaner og blomstrende frugttræer eller sommerens løvegab, roser, dahliaer og urtebede.

Hvis ellers vejret vil, kan man sagtens få en dag til at gå med at vegetere på de små stier, under blomstrende pergolaer, i det kongelige vinhus og i gartnerbutikken, hvor man kan købe alt fra lavendler og duftpelargonier til asparges, rosmarin og - selvfølgelig - rododendron.