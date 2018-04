Læserbrev: Tak, Dorthe Ullemose, for din kommentar til mit læserbrev vedrørende "danskere", der drager i kujonagtig kamp for IS og samtidig modtager kontanthjælp. Glædeligt at du er enig, men så tror jeg også enigheden høre op, for du smyger dig behændigt uden om et brugbart svar på DF's lappeløsninger på flygtningeområdet i de sidste mindst 20 år, hvor DF har været den såkaldte tunge på vægtskålen, regeringens parlamentariske grundlag/flertal.

Hvorfor viser DF ikke politisk mod/ulydighed til at sætte VKLA stolen for døren og snup så det valg. Hvis grunden til, at I (DF) ikke gør noget, er, at DF står til at miste næsten 10 mandater, ja, så er det virkelig taburetklæberi og griskhed i fuldt flor, og det kan man jo så tænke over grunden til.

Vis dog mod som Ungarns præsident, der tør at gøre det eneste rigtige og samtidig arbejde beton-teknokraten EU midt imod. Jeg synes dog, det er flot, du kan magte både at sidde i Folketinget og Svendborg Byråd samtidig, men så kan du måske også fortælle mig, hvorfor politikerne skal hæve væsentlig højere pensioner/ventepenge/skattefrie tillæg m.m, mens de ældre fru Jensener i Svendborg og Faaborg ikke kan få den hjemmehjælp, som de som minimum har krav på og kun har almindelig folkepension/aldersrente at gøre godt med.

Så derfor, hvis du kæmper for Danmark og dine børnebørn og oldebørn, så stem på en kandidat fra Nye Borgerlige. DF har haft deres tid og mulighed, og har vi fået styr på de voldelige parallelsamfund? Vi lader svaret blæse i vinden.