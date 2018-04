Der er formentlig tale om langt flere, der aldrig er blevet opdaget. Men onsdag fik Fyns Politi ifølge deres egen døgnrapport ikke mindre end syv anmeldelser om butikstyveri fra byens butikker. Og værst gik det ud over butikkerne i centrum med Vestergade som det mest plagede sted. Fælles for alle syv var dog, at tyvene blev taget.

Det startede allerede onsdag over middag, hvor en kvindelig butikstyv forsøgte at gå ud gennem kassen i en forretning i Vestergade med en køkkenmaskine i hænderne. Maskinen, der har en værdi af 1000 kroner, forsøgte tyven at få med sig ved at sige til damen i kassen, at hun ikke kunne få penge retur for maskinen alligevel. Hun fik dog hverken penge eller maskine. En butiksdetektiv stoppede hende ved udgangen.

Ellers var det særligt tøjbutikkerne, det gik ud over. Da det ved 17-tiden lykkedes at stoppe en butikstyv, viste vedkommende sig at have varer på sig fra flere steder. Fra en butik i form af makeup og strømper til næsten 2200 kroner, undertøj og tøj fra en anden til lige knap 750 kroner og ikke mindst børnetøj for næsten 1750 kroner. Der var også tyvekoster i form af børnetøj fra en butik i Klaregade til en værdi af 2279 kroner.

Dagens to andre butikstyve blev stoppet på henholdsvis Grønløkkevej og i Bilka. PÅ Grønløkkevej forsøgte vedkommende at forlade butikken med en flaske vodka, og i Bilka var det to tyve, der forsøgte at stjæle en sutteflaske, børnebukser og en lille si.

Alle blev efterfølgende løsladt igen, og for de fleste venter der formentligt bøder.