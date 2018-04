En ung mand og hans veninde blev onsdag aften klokken 19.35 udsat for et groft røveri, da de kørte sammen på en knallert på Ejbygade. Efter at have kørt ad Tjørnehaven og Ejbygade blev de pludselig jagtet af to unge mænd på en sort knallert. På Kertemindestien pressede føreren af den sorte kniv sig pludselig ind på sit offer, og lagde en kniv mod offerets lår. Det fik ham til at standse, og herfra blev han truet til at aflevere nøglerne til knallerten. Efter at have fået nøglerne stak de to gerningsmænd væk på begge knallerter via Slåenhaven og stisystemet.

Ifølge det chokerede offer var begge bevæbnet med knive. Selv om politiet blev alarmeret med det samme, så lykkedes det de to at forsvinde. De er begge beskrevet som cirka 15 år gamle, iført sorte jakker og sorte hættetrøjer. Begge var mørke i huden.

Og måske kan der være en sammenhæng med en anden sag, der også optræder på politiets døgnrapport. Få timer inden røveriet måtte brandvæsenet ved 17-tiden tilkaldes til et grønt område bag Granparken, hvor der var sat ild til en knallert. Formentlig en knallert, der er stjålet. Her beskrev et vidne gerningsmanden som 15-18 år, sort langt hår, iført sort dun jakke og havde en hvid kasket. Han gik i retning mod Granparken.