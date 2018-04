Fredericia: Ann Elkjær Nielsen er, med egne ord, typen, der får ting til at ske - eksempelvis har hun stået bag indsamlinger til hjemløse i Fredericia, da kulden var værst i vinters. Derfor lå det heller ikke til hende at lade stå til, da hendes oprindelige mødregruppe gik i opløsning, og hun savnede lidt kvindeligt selskab.

- Jeg tænkte, at det ville give mening at samles om nogle fælles interesser, og eftersom alle efterhånden er på Facebook, lavede jeg et opslag i Hvem Ved Hvad Fredericia, hvor jeg spurgte, om der var nogen, der mon kunne have lyst til at lave en "mødregruppe" med fokus på hækling og strikning, fortæller Ann, der selv er mor til to piger på henholdsvis tre og et år.

Selvom stifteren af gruppen selv er mor, og gruppen går under betegnelsen "mødregruppe", er det dog slet ikke nødvendigt at have børn for at være med.

- Jeg kaldte den for "mødregruppe", fordi så kender langt de fleste konceptet. Tanken er jo, at vi kan mødes en gang eller to om ugen - præcis som en mødregruppe - men med fokus på vores håndværk i stedet for på børn, selvom man selvfølgelig gerne må tage dem med, forklarer hun.

Og hendes idé om at mødes med andre håndværksinteresserede har i høj grad fået tilslutning mellem Fredericias kreative kvinder.

- Jeg havde egentligt forestillet mig, at vi måske ville blive en 4-5 stykker, men indtil nu er der 15, der har tilmeldt sig, og der kommer flere til hver dag, siger hun.