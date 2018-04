Nationalt: Det er ikke noget nyt, at man bruger de sociale medier til at møde nye relationer, fortæller Malene Charlotte Larsen, som er ph.d. og lektor på Aalborg Universitet og forsker i unges brug af sociale medier. Til gengæld hæfter hun sig ved, at det er positivt, at de unge bruger de sociale medier til at danne nye venskaber.

- I en tid, hvor Facebook ellers får meget kritik for at sælge ud af brugerdata og for at være for kommercialiserede, synes jeg, at det er virkeligt positivt, at dens brugere rent faktisk går tilbage til rødderne - de sociale medier blev jo opfundet som en platform til både at vedligeholde eksisterende venskaber og til at få nye, fortæller hun.

Samtidig ser hun en ny tendens i, at flere brugere søger nye venskaber gennem opslag i eksisterende grupper - en udvikling, som også er meget positiv.

- Hvis man ser på sit newsfeed, domineres det jo langt mere af reklamer end af de venner, som rent faktisk er grunden til, at man bruger de sociale medier. Så jeg synes, at det er positivt, at man bruger grupperne til at opnå en reel kontakt med nye mennesker, siger hun.