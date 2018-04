Venskaber

Et opslag den 22. april i Facebookgruppen Hvem Ved Hvad Fredericia vakte ekstra mange reaktioner. Opslaget kom fra 25-årige Maria-Alida Brandt, som efterspurgte socialt samvær for unge i alderen 18-35.

Fredericia: Det er ikke altid let at bevare sine gode relationer, når man kommer op i sine unge voksenår. Det måtte fredericianske Maria-Alida Brandt sande, da hun i sin ferie indså, at der ikke var meget at give sig til, når manden var på arbejde. - Hverdagen kører jo. Jeg er gift, har et fast job og ejer en bolig, så det er jo ikke noget, man tænker meget over i hverdagen. Desuden har jeg min bedste kammerat her i byen, så i dagligdagen manglede jeg ikke rigtigt vennerne, fortæller Maria-Alida Brandt, som ellers kendetegner sig selv som en meget social person. Opslag endte i social netværk gruppe Det var følgende opslag fra Maria-Alida Brandt på Hvem Ved Hvad Fredericia, som startede hele initiativet med det sociale netværk for unge i alderen 18-35:Hvad laver unge i Fredericia? Jeg er 25 år og ved simpelthen Ikke hvad jeg skal give mig til i min fritid efter arbejde. Nogen, der dyrker noget sport? Har læseklub eller noget helt andet og mangler et ekstra medlem?



Opslaget fik mange kommentarer og delinger, og den gruppe, Fredericia - Socialt Netværk 18-35 år, som blev oprettet i kølvandet herpå fik knap 170 medlemmer på bare to dage. - Jeg har mange venner og veninder, men de er alle sammen flyttet til de større byer for at studere. Jeg har også veninder fra min læretid, men de bor i Vejle og er jo også helt opslugt af deres dagligdag. Så da jeg fik ferie, gik det op for mig, at jeg manglede noget at give mig til - og gerne noget sammen med nogle jævnaldrende, forklarer hun.

Farmor satte gang i sociallivet

Det var et besøg hos Marias farmor, der for alvor sparkede gang i lysten til at række ud efter sociale fællesskaber i Fredericia. “ Det var helt overvældende, men også virkeligt fedt. Det var rart at vide, at jeg ikke er den eneste, der har det sådan. Men efter et par dage måtte jeg lægge telefonen lidt væk - jeg er simpelthen ikke vant til, at der sker så meget med den. Maria-Alida Brandt - Jeg snakkede med hende om, at jeg manglede noget at give mig til, og så opfordrede hun mig kraftigt til at gøre noget ved det. Hun synes, at jeg skulle finde en læseklub eller en motionsgruppe, siger hun. Selvom hun godt kunne lide ideen, var hun ikke helt sikker på, hvordan hun skulle opnå kontakt med andre unge - indtil hun bestemte sig for at prøve Facebook. - Et eller andet sted var det jo det mest nærliggende, selvom jeg ikke bruger Facebook så meget i det daglige. Så jeg lavede et opslag på Facebook for at se, om det mon var muligt at finde andre unge som mig, siger hun.

En overvældende reaktion