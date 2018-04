Men anoreksien er alt for alvorlig en ting til, at slyngveninden alene kan håndtere den. Der skal voksenhjælp til, men hvad stiller en 14-årig pige så op med en viden, som bedsteveninden har forbudt hende at dele?

14-årige Liv Sjørup og fire af hendes bedste venner fortalte med "Noget om Ellen" den autentiske historie om en pige med spiseforstyrelser, der sætter sin slyngveninde i et frygteligt dilemma. For Ellen lider af spiseforstyrelse og afkræver veninden er højtideligt løfte om, at hun ikke sladrer om hende.

Brobyværk: Det blev en hjemmesejr, da 430 8. klasseselever fra kommunens fri- og folkeskoler torsdag mødtes til gallafesten for skolefilmfestivalen i "Salen" på Pontoppidanskolen i Brobyværk. Det var nemlig fem elever fra den lokale skole, der slog benene væk under dommerpanelet og løb med hæderen for bedste film - og 2.500 kr. til klassekassen.

Hun og resten af teamet er indforstået med, at avisen afslører, hvordan historien ender, så luk øjnene over næste tekstafsnit, hvis du ikke vil vide det:

- Det er en historie, som er inspireret af virkeligheden. Vi kender de personer, historien handler om, og de ved godt, at vi nu har lavet en film om dem. Vi har valgt at fortælle den, fordi spiseforstyrelser rammer rigtig mange i vores årgang, fordi så mange går meget op i, hvordan man skal se ud, forklarer Liv Sjørup.

Gallafesten fik de unge til at give den gas med lange kjoler, stive flipper, hårvoks og ikke ubetydelige doser af æteriske duftforbindelser, og der blev klappet og hujet fra tilskuerpladserne, når borgmester Hans Stavnsager (S) læste de nominerede - og siden vinderen - op i de forskellige kategorier.

Borgmesteren er selv vild med film og ikke mindst skaberproessen om det at lave film.

- I har allesammen en kunstner i jer, hvad enten I laver film, maler eller synger. Når I laver film gør I noget for fællesskabet, både for det fællesskab, der skal se den, men også for det fællesskab, I er en del af, mens I laver filmen. Film er vigtige for Faaborg-Midtfyn Kommune, og vi er selv en del af fællesskabet Film Fyn, der lykkedes med at vinde en Oscar til Sydfyn i 2011. Måske gemmer den næste Oscar sig mellem jer her i dag, sagde Hans Stavsnager i sin tale.

Liv Sjørup er nu lidt skeptisk overfor, om den Oscar lige bor i hendes lille filmgruppe:

- Det har være en sjov proces at lave filmen, men vi har vist ikke tænkt længere end det. Vi syntes selv, vi lavede en god film og håbede nok også på, at vi kunne vinde, men da vi så, hvad de andre havde lavet, kom vi alligevel i tvivl, for der var altså mange af de andre, der også lavede gode film, bemærker hun.

Liv Sjørup og gruppen regner med, at de 2.500 kr. skal bruges sammen med resten af klassen på en københavner-tur.