Bladt Industries neddrosler aktiviteterne på Lindø Port of Odense, og det kan ses på regnskabet for 2017. 2018 bliver også påvirket, forudser Lindø-direktør Carsten Aa.

Der står kun to af de store jacket-fundamenter til havvindmøller tilbage på det areal, Bladt Industries har lejet sig ind på hos Lindø Port of Odense. Og de forsvinder snart, ligesom alle de øvrige, der er afskibet i løbet af de seneste måneder. Og hvad værre er: Der er ikke udsigt til, der skal fremstilles flere af de 60-70 meter høje fundamenter til havvindmøller lige med det første. Lindø Port of Odense Lindø Port of Odense, Kystvejen 100, 5330 MunkeboCvr-nr.: 38 43 70 11



Adm. direktør: Carsten Aa



Bestyrelse: Lars Therkildsen (formand), Peter Rahbæk Juel (næstformand), Jane Jegind, Lars-Erik Brenøe, Henrik Dam og Claus Jensen. Desuden Søren Rask og Tom Høiberg Larsen, som er medarbejdervalgte.



Ejer: Odense Kommune.



2017-regnskab (første regnskabsår som selvstændigt selskab).



Nettoomsætning: 190,3 mio. kr.



Bruttoresultat: 145,6 mio. kr.



Overskud før skat: 46,6 mio. kr.



Overskud efter skat: 42,8 mio. kr.



Egenkapital: 1.231 mio. kr.



Antal ansatte: 70 (fuldtidsbeskæftigede) Det har påvirket regnskabet for Lindø Port of Odense i det første regnskabsår som selvstændigt selskab, efter at Odense Havn og Lindø Industripark fusionerede pr. 1. januar 2017. Den neddroslede aktivitet hos Bladt Industries vil også påvirke 2018-regnskabet, forudser Carsten Aa, adm. direktør i Lindø Port of Odense. - Vi leder med lys og lygte efter alternativer til Bladt, som vi omvendt også har stor tålmodighed med. Men ví ved, at lige nu er der ikke stor aktivitet på området for havvindmøller. Prognoserne går på, at der først kommer gang i det marked næste år, fortæller Carsten Aa. “ Hvis du mangler en hal på 12.000 kvadratmeter - det er næsten to fodboldbaner, så skal du bare sige til. Carsten Aa, adm. direktør, Lindø Port of Odense. - Jeg ville dog være mere bekymret, hvis det var konkurrenterne, der var løbet med Bladts ordrer. Det ser det ikke ud til. Alle har problemer, så derfor regner vi med, det bliver bedre, tilføjer han.

Gyngerne og karrusellen

Bladt er en stor kunde på Lindø og tegner sig for 10-15 procent af de samlede lejeindtægter, så det kan som i enhver anden virksomhed mærkes, når en stor kunde har problemer. Bladts nedsatte aktivitet påvirker også en række af Bladts underleverandører, som også lejer sig ind på Lindø. Problemerne for Bladt er kort omtalt i ledelsesberetningen i årsregnskabet for 2017, som netop er offentliggjort. Det viser et overskud før skat på 46,6 millioner kroner - og 42,8 millioner kroner efter skat. - Da det er det første hele regnskabsår for det nye selskab, er der ikke rigtigt tal at sammenligne med fra foregående år. Hvis man regner det hele sammen og ser på resultaterne for Odense Havn og Lindø Industripark i deres sidste år,så er det nok et smule ringere. Men 2016 var også et rigtigt godt år, fortsætter Carsten Aa. Til gengæld går det godt for nogle af de andre store lejere, Fayard, LORC (vindmølle-testcentret) og MHI Vestas, noteres det i årsberetningen. Så det er lidt som gyngerne og karrusellen med nedgang på nogle områder og fremgang på andre.

Mere gang i udlejningen