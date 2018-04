Debat: Hov, kvælstofudledningen falder efter Landbrugspakken

Læserbrev: Det blev slået stort op i mange medier, da Danmarks Naturfredningsforening sidste forår forlangte en genforhandling af Landbrugspakken. Kravet skyldtes, at den årlige Novana-rapport fra Aarhus Universitet fortalte om en mindre merudledning af kvælstof til kystområderne omkring Danmark.

Nu fortæller de nyeste tal minsandten en helt anden historie: Kvælstofudledningen faldt fra 77.000 tons i 2015 til 62.400 tons i 2016 - altså det første år, hvor danske landmænd kunne gøde ekstra som følge af Landbrugspakken. Selv korrigeret for nedbør var der tale om et fald.

Måske skulle journalister, politikere og meningsdannere prøve at slappe lidt af, når øget nedbør - og intet andet - med jævne mellemrum får kvælstoftallene i vejret. Der er ingen grund til at angribe Landbrugspakken eller for den sags skyld de landmænd, som endelig har fået lov til at give planterne den gødning, de har behov for.

Den helt store gevinst ved Landbrugspakken er jo netop, at målinger og ikke modeller skal ligge til grund for den fremtidige regulering. Det er da noget, alle burde kunne bakke op om - at virkeligheden råder i stedet for myter?