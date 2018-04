Debat: Vi skal have rimelige rammer

Læserbrev: Et bredt politisk flertal har for nylig indgået en aftale, der skal sikre mere fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører. Aftalen indebærer blandt andet, at reglerne for det offentliges beregning af priser på egne ydelser bliver mere gennemsigtige, og at det bliver nemmere for virksomheder at klage over unfair konkurrence.

Det er en både væsentlig og vigtig kamp. For den enkelte virksomhed kan det opleves som Davids kamp mod Goliat, hvis det offentlige dumper prisen eller driver erhvervsaktiviteter på ellers velfungerende private markeder. Vi betragter det som en stor sejr for dansk erhvervsliv, at der nu er landet en bred aftale, der omfatter fair og lige prissætning og som igangsætter et arbejde for at lave klarere rammer for offentlig erhvervsaktiviteter.

Listen over kommercielle tilbud i offentligt regi er blevet længere år for år. Store konsulentopgaver i millionklassen, udlejning af biler og cykler og kommunale genbrugsbutikker, som truer private indsamlingsorganisationer. Organisationer som virker og har virket godt i mange, mange år. Der er også flere offentligt støttede foreninger, som udbyder fitness og de udsætter dermed private aktører for en både urimelig og unfair konkurrence.

Vi har igennem de senere år oplevet et decideret skred i det offentliges lyst til at drive virksomhed på velfungerende markeder, og derfor hilser vi det yderst velkomment, at der nu er sat et arbejde i gang for at sikre rimelige rammer på området.