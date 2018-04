Debat: Vi værestedsbrugere er skræmte og nervøse for vores hverdag

Vi brugere af værestedet Stenbruddet i Svendborg er skræmte og nervøse for vores hverdag, som i forvejen er en daglig kamp for overhovedet at overleve dagen.

Mange af os har svært ved at udtrykke os og formulere os. Og i det hele taget give udtryk for vores ønsker og behov.

Derfor har vi samlet vores kræfter og skrevet dette læserbrev så " almindelige" borgere kan forstå, hvorfor vi er bange, føler os tilsidesat, overset og nedgjorte.

Hans: Jeg syntes ikke, I kan være bekendt at spare gadesygeplejersken væk. Det gælder menneskeliv.

Hvad er bedst, hvis folk skal på sygehuset?. Dette er meget dyrere for jer, hvis det sker eller at lade dem ligge på gaden?

Hvem er så skyldig? Tænk jer om.

Sygeplejersken er mange steder i Svendborg og hjælper mange både til lægen eller får tid til dem, der ikke kan selv eller har lyst til at gå selv.

Prøv at gå med os gennem byen og snak med brugerne, så får i besked om, hvor vellidt hun er.

Jeg er en af dem, der ikke se så glad for at komme til lægen selv, for hun kan fortælle mig, hvad lægen siger, så jeg forstår det.

Jeg vil ikke have, at Værestedet Stenbruddet skal lukkes, fordi der er mange, der kommer for at få socialt samvær

Jeg har brugt dette meget. Det holder mennesker fra at side på gaden. Og der er et godt personale, der hjælper en med det sociale og kommunen.

Værestedsbruger:Jeg kommer på Værestedet Stenbruddet, fordi det er et godt sted at være, og hvis man har brug for hjælp, er de der for en og hjælper gerne med de ulæselige brev, man får fra enten jobcenter eller kommunen. Vil faktisk gå så langt til at sige, de er min nye familie og ville derfor nødigt undvære Værestedet Stenbruddet.

Klaus: Det er et skidedejligt sted at komme på grund af hyggen og venskabet, og for at få mad og spise sammen med andre. Jeg vil ikke undvære Værestedet Stenbruddet og Gadesygeplejersken.

Det giver mig noget at stå op til og et sted at gå hen om dagen.

Værestedsbruger: Jeg har været misbruger gennem 40 år, hårdt misbrugende. Jeg solgte for at have til mit eget forbrug, da jeg begyndte at komme på Stenbruddet. Med støtten og opbakningen fra både brugere og personalet, er jeg nu helt ude af mit misbrug og stoppet som pusher. Selv med at ryge smøger. Fordi på Stenbruddet får man hjælp og støtte, og jeg har fået en hel ny omgangskreds, som er med til holde mig ude af misbrug, fordi der også kommer mennesker, der ikke er og ikke har været misbrugende. Det er med til at motivere mig til forsat at klare mig selv og mit eget liv.

Takket være stedet her, fordi her møder jeg ligesindede.

Maria: Jeg kom lidt på Værestedet Stenbruddet, og da jeg blev syg med angst og stress havde jeg et sted, hvor jeg kunne begynde at samle stumperne af mit liv. Det, der hjalp mig, er det dygtige personale, men ikke mindst det fællesskab og bånd, man knytter med andre brugere. Jeg har ikke mulighed for at gå andre steder hen. Skal jeg nu side i min lejlighed og gå til?