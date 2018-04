Fredericia: Frem til 7. maj er der åbent for kommentarer til DSB's planer om en stor udvidelse. Værkstederne nord for Fredericia Banegård udbygges med op mod 5500 m², fordi fremtidens tog til afløsning for IC3 og IC4 skal klargøres og vedligeholdes i Fredericia og to andre byer. Miljøstyrelsen har derfor indledt en såkaldt miljøvurdering. I et 12 sider langt oplæg redegøres for planerne, men først skal byggeriets virkninger på "sundhed, biologisk mangfoldighed, jordarealer, jordbund, vand, luft og klima, materielle goder, kulturarv og landskaber" vurderes.