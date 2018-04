Uddannelse

Fredericia: For at være på forkant med den spændende udvikling i antallet af krydstogtsanløb i Fredericia har Visit Fredericia i vintermånederne gennemført et kursusforløb for nye guider.

12 nye guider bestod deres eksamen i lørdags, oplyser turistbureauet i en pressemeddelelse.

Guidekurset har været en blanding af teori og praktik, og Jacob Lyngsø fra firmaet Cruise Insider har stået for den teoretiske del. Med en årelang baggrund i krydstogtsbranchen har Jacob Lyngsø kunnet bidrage med en stribe meget brugbare eksempler fra det virkelige guideliv, tilføjes det.

Hans teoriundervisning er blevet suppleret med en række træningsture i Fredericia, hvor guiderne har øvet turene og fået feedback og gode "staldtips" umiddelbart efter.

Guidekurset blev afsluttet med en lille ceremoni på Meldahls Rådhus, hvor der over et lille glas blev uddelt kursusbeviser. Her kunne cruisekoordinator Helle Rosborg Black og Jan Mikkelsen fra Visit Fredericia fortælle, at man med de nye guider nu er oppe på at have en guidestab på 45 guider.

Det er derfor nu muligt at dække guidebehovet for 2019, hvor der p.t. er anmeldt anløb af 20 krydstogtskibe i Fredericia. Udover at vise krydstogtsgæster rundt er de 45 guider på en lang række ture for danske grupper og individuelle turister.

Der er planlagt et lignende guidekursus til vinter. Her vil der udover engelsktalende guider være fokus på at uddanne guider, der taler tysk på et højt niveau. /EXP