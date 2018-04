Ærø: Ærø lægger asfalt til 17,5 km af den nye godt 800 km lange nationale cykelrute Østersøruten, og når denne åbnes officielt lørdag den 5. maj, vil det være gratis at medbringe cykler til og fra Ærø.

Tilbuddet gælder alle døgnets færgeafgange og alle færgeruter. Tilbuddet omfatter ikke personbilletten på 82 kroner for en returbillet (børn 4-15 år koster 41 kroner). Østersøruten (N8) er en af Danmarks smukkeste cykelruter. Den har form som et 8-tal og går på tværs af 17 kommuner i Jylland, på Fyn, Sjælland og henover andre øer. Østersøruten skal løfte cykelturismen i hele Syddanmark. - Ærø er en vidunderlig cykel-ø, og vores del af ruten ligger på strækket mellem Søby og Ærøskøbing. Cykelruten er af international topklasse og går blandt andet igennem Ærøs alper, siger Chris Hammeken, turist- og erhvervsdirektør på Ærø, i en pressemeddelelse. Åbningen af ruten er en vigtig milepæl for ambitionerne om at gøre Fyn, Langeland og Ærø til "Bike Island" - Nordeuropas mest attraktive cykelferiedestination. /EXP