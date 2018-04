4. maj

Modstandsmanden Frands Wictor Nielsen, Stoustrup, gik og spredte møg på marken, da han blev snuppet af Gestapo 10. oktober 1944. Den unge landmands-søn kæmpede for frihed og demokrati.

Stoustrup: Mogens Nielsen, Stoustrupgård, deltager som oftest, når frihedsbudskabet lyder 4. maj ved frihedsmonumentet nær Fredericia Banegård. Den 70-årige projektchef hos Yara har ikke selv oplevet Anden Verdenskrig, men den har alligevel sat sit præg på ham. For ham er 4. maj en påmindelse om, at frihed langt fra er en naturlov. Friheden kan tabes. Hans far var modstandsmand og endte med at blive taget af tyskerne en oktoberdag i 1944, da han spredte møg på marken bag Stoustrupgård. Frands Wictor Nielsen skjulte våben og sprængstof bag høballer i en lade ved gården. Det gik godt længe, da kun en lille håndfuld modstandsfolk var vidende om det, men til sidst fik en stikker nys om det. Familien vidste intet, og da Gestapo rullede ind på gårdspladsen, bekræftede hans far, at det var Frands Wictor, som gik oppe på marken. Naboer var i øvrigt parat til at yde assistance for at hjælpe Frands Wictor, men han sagde nej tak. Han var bange for de følger, det kunne få for hans familie. “ Det er nødvendigt at kende fortiden, hvis man skal forstå sin samtid. Modstandsmanden Ebbe Munck Sammen med andre fanger blev han kørt til domhuset i Kolding, og halvanden måned senere kom han til Frøslevlejren og i begyndelse af 1945 til kz-lejren i Neuengamme. Han oplevede ikke befrielsen i Danmark, men kom til Sverige med de hvide busser.

Talte ikke om det

- Krigen og tiden i kz-lejr var ikke noget, min far talte om, da jeg var barn, erindrer Mogens Nielsen, som har bopæl på den smukke hvidkalkede Stoustrupgård. Han var 15-16 år, før hans far begyndte at tale om sin deltagelse i modstandskampen og tilværelsen i krigens sidste måneder i koncentrationslejr. Hans forældre havde i det store hele et godt liv på Stoustrupgård. Atypisk for datidens landmænd tog Frands Wictor Nielsen sin kone og de fem sønner med på nøje planlagte campingferier rundt om i Europa. Forældrene havde også overskud til hver sommer at have en jødisk krigsmærket kvinde og hendes børn på ferie. Faren bar på ingen måde nag til tyskerne, men hadede nazismen for det, som den gjorde ved folk.

Flashbacks og glemsomhed

Men der var også de typiske eftervirkninger som mareridt og glemsomhed. I dag ville man nok kalde det PTSD. - Jeg kan huske, at min far en gang bad min lillebror skifte sin nyindkøbte blå og hvidstribede skjorte, mens vi sad og drak eftermiddagskaffe. - Bagefter gik det for os, at den mindede ham om de fangedragter, som de var iført i kz-lejren. Det var først i de seneste år inden hans død i 1995, at han kunne fortælle om de umenneskelige forhold i Neuengamme og udekommandoerne i Desauer Ufer og Bullenhusen Dam. Frands Wictor Nielsen vidste nemlig med sig selv, at det var vigtigt at fortælle historien for at forhindre, at den skulle gentage sig.

Ture til Neuengamme

Der var et stærkt sammenhold mellem dem, der havde opholdt sig i Neuengamme, husker Mogens Nielsen. Hvert år rejste forældrene dertil for at være sammen med andre overlevende. Venskabet var ubrydeligt mellem kz-fangerne, der havde oplevet store lidelser og meningsløs vold. Børnene skulle dog også opleve efterkrigstidens Europa. Det skete på campingferierne. Mogens Nielsen er overbevist om, at det også er forklaringen på, at hans far foreslog ham nogle måneders arbejde på en gård i Slesvig, da han var færdig med gymnasiet.

Askov Højskole

Han tror, at et ophold på Askov Højskole var medvirkende til, at faren gik ind i modstandskampen. Det var sidst i 30'erne, da nazismen var i fremmarch, og Nazityskland blev bygget op om en fører, og demokratiet dermed blev sat ud af spillet. Højskoleforstanderen Arnfred var i hvert fald med til at grundfæste farens syn på demokrati og frihed. Demokrati og frihed har også stor betydning for Mogens Nielsen. - 4. maj skal minde os om, at krig er modbydelig og skal undgås næsten for enhver pris.

Modstandsbevægelsen skaffede frihed