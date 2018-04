Økonomi

Fredericia: En konfirmationsfest kan meget let komme til at koste mange penge. Så mange, at nogle familier må gå i banken for at få hjælp med regningen. Det er dog et fåtal.

- Det er min oplevelse, at de fleste har sparet op i flere år for at have råd til konfirmationen, siger Torben Ploug, der er direktør hos Spar Nord i Fredericia.

Hos enkelte familier rækker opsparingen dog ikke.

- Det kan for eksempel være i familier med tre børn, hvor opsparingen bliver udfordret ved den tredje konfirmation. Men så finder vi en løsning på det ved at flytte rundt og afdrage, siger Torben Ploug.