Konfirmation

- Jeg har for nylig fundet min egen konfirmationskjole bagerst i et skab. Og det gik op for mig, at jeg har kun haft den på to gange. Altså, to gange i hele mit liv: I butikken og derefter seks timer til min konfirmation, siger Henriette Themsen.

Fem kvinder har stablet projektet på benene. Projektet indsamler brugt konfirmationstøj til både drenge og piger, samt sko, smykker, tasker og andet. Idéen er så, at andre kan overtage tøjet og bruge det til deres konfirmation. Og måske endda aflevere det tilbage igen bagefter og dermed give andre mulighed for at gøre det samme.

Bæredygtig Konfirmand holder til på den tidligere Bülows Kaserne. Og her har en god håndfuld konfirmander i løbet af den seneste tid fundet tøjet til deres store fest.

Motivationen er forskellig, afhængig af om man giver eller henter tøj.

- De fleste, der donerer tøj, gør det for miljøets skyld. Men de fleste, der bruger tøjet, gør det, fordi de er nødt til at tænke på deres økonomiske ressourcer. Nogle af brugerne kan synes, at det er lidt pinligt. Derfor håber vi, at genbrug bliver mere moderne - så har de økonomisk pressede også et "dække" for at benytte sig af tilbuddet, siger Henriette Themsen.

Hun kan allerede nu fornemme, at den bevægelse er i gang, og at genbrug allerede er mere hipt end for får år siden.