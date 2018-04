Messe

Den nye messe skal tiltrække indkøbere af boligmøbler fra hele Skandinavien og Tyskland, er den udtrykkelige målsætning.

Furniture Live vil være et sted, hvor alle virksomheder deltager på lige fod, hvor der er fokus på produkterne, og hvor de besøgende får et samlet overblik.

Behovet for denne event, mener messeledelsen, findes nok først og fremmest hos alle de mindre og mellemstore virksomheder, som indtil nu har måttet koble sig på andre initiativer, der måske ikke har givet den profilering, som de gerne ville have.

Visionen med Furniture Live er dog på sigt at skabe et nyt forum for møbler og interiør til boligen for det nordeuropæiske område, med fokus på det unikke design, skabt gennem 100 år i Danmark og de øvrige skandinaviske lande. På dansk grund og med en placering, der gør eventen let for alle at deltage i, lover arrangørerne. /EXP