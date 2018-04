Ærø/København: Over 6000 børn og unge fra 72 forskellige musikskoler i Danmark og sågar også fra Grønland og Spanien. Så mange deltager i årets Musikskoledage i Tivoli, som afholdes for 29. gang i weekenden 5. og 6. maj. Det skriver Tivoli i en pressemeddelelse.

Ærøs ungdomstilbud Viften, som blandt andet rummer musikskoletilbud, deltager med cirka 30 elever, og de får blandt andet styrket deres motivation, mener underdirektør for kultur i Tivoli Nikolaj Koppel.

"Der er ingen tvivl om, at en optræden i Tivoli kan være med til at nære motivationen, når man som ung musikinteresseret slider i timevis i øvelokalet," siger han i pressemeddelelsen.

Viftens leder, Henrik Harder, som tager med eleverne sammen med to lærere, fremhæver, at eleverne får træning i at spille koncerter.

- Det er altid sundt at spille under forskellige vilkår. Og så håber vi, de får noget socialt sammenhold ud af det også. Musik er andet end bare at sidde og øve sig, siger han til Fyns Amts Avis. (ANDO)