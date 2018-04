Fakta I torsdags kunne Rudkøbing Roklub fejre 120 års jubilæum.Det markeres med åbent hus lørdag den 5. maj på Skudehavnen 2 i Rudkøbing.



Alle er velkomne.



Der er mulighed for at prøve kræfter med rosporten ved klubbens mellem klokken 10.00 og 14.00.



Fra klokken 14.00 og et par timer frem er der jubilæumsreception.



Lørdag aften fejrer klubmedlemmerne sig selv og deres klub med en fest.



Klubben ror i in- og outriggere samt i coastalbåde.