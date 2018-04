Bedre forhold ved stoppestederne skal gøre det mere attraktivt at bruge den kollektive transport. Og med fælleskommunalt indkøb bliver det samtidig nemmere for kommunerne at opgradere og vedligeholde stoppestederne.

- Stoppestederne er døren til den kollektive bustransport, og som med alle andre indgangspartier påvirkes vores samlede oplevelse af, hvordan man bliver budt velkommen. Derfor er jeg meget glad for, at vi nu indgår en aftale med VEKSØ, som giver kommunerne mulighed for at opgradere stoppestederne på en enkel måde og efter et moderne, ensartet koncept, siger analysechef i Movia, Peter Rosbak Juhl.

I en pressemeddelelse fremgår det, at rammeaftalen giver kommunerne adgang til at opgradere og vedligeholde stoppesteder med moderne, ensartet udstyr.

Der vil være to produktlinjer at vælge imellem - også for Fredericia Kommune. Et basissortiment med fokus på funktionalitet og pris til brug for stoppesteder med få brugere, og et tilkøbs-sortiment med højere designmæssig standard, der egner sig til opsætning ved større stoppesteder med megen trafik og i byerne.

Med Movias nye rammeaftale forventes det samtidig, at indkøb af stoppestedsudstyr vil blive nemmere at bestille og administrere for kommunerne, idet VEKSØ tilbyder samme bestillingssystem, som anvendes af Nordjyllands Trafikselskab og kommunerne i Nordjylland./EXP