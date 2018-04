Langeland: "Slå et slag for kuglerne" hedder en kampagne, som Kræftens Bekæmpelse står for i samarbejde med Danmarks golfklubber. En kampagne, der sætter fokus på mænds kræftsygdomme, og som gerne skulle give bedre økonomi til at forske i og behandle kræftsygdomme, der rammer mænd.

Langelands Golfklubs "torsdagsherrer" står i år for et arrangement for alle golfklubbens mandlige medlemmer, hvor matchfee på 100 kroner går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse.

Ved arrangementet, som finder sted Kristi himmelfartsdag torsdag 10. maj, vil der også være andre indslag, som kan bidrage til indsamlingen. Der er fælles morgenkaffe klokken 08.15, og selve matchen starter klokken 09.00.

Præmier i matchen er givet af Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med sponsorer til kampagnen.

"Slå et Slag for kuglerne" spilles i perioden den 1. maj til den14. oktober.

Hvert år er der to hovedpræmier på højkant. Hovedpræmierne går til den klub, der indsamler mest totalt set, samt den klub, der indsamler mest pr. spiller i turneringen. /EXP