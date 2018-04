Rudkøbing: Fredag den 15. juni klokken 10.00 åbner Café Dragonfly's på Østergade 54 i Rudkøbing. Dragonfly's er en ny café med retro-, vintage- og antikinventar, hvor man - udover den klassiske cafémenu af kaffe, kage, milkshakes, sandwiches og brunch - også kan købe retromøbler og -genstande, keramik og kunst.

Caféen kommer til at holde åbent i dagstimerne og vil have fokus på kvalitet, økologi og lokale råvarer - for eksempel har caféen indgået et samarbejde med Stæhrs Bageri i Tullebølle, som hver dag vil levere friskbagte brød og kager til caféen.

Caféen vil også have fokus på musik og sælge og spille LP'er i butikken. /NYBOF