Fire medarbejdere på HF og VUC Fredericia har vundet årets Uddannelsespris for tilrettelæggelsen af projekt- og praktikperioder, så de i udpræget grad understøtter og styrker sammenhængen i uddannelsen - en pris, som blev fejret med lagkage til både kursister og ansatte.

Fredericia: For niende år i træk blev VUCs Uddannelsespris i denne uge uddelt i forbindelse med det fælles årsmøde for VUC Bestyrelsesforeningen og Danske HF & VUC på Hotel Nyborg Strand. Med uddannelsesprisen følger en præmie på 25.000 kr. I år kunne projekter indstilles under temaet "Nytænkning af HF". Uddannelsesprisen 2018 gives til en gruppe af VUC's medarbejdere, som i forbindelse med hf-reformen har ydet en særlig indsats med hensyn til at nytænke og udvikle HF ved at arbejde innovativt og brobyggende med at omsætte hf-reformens intentioner om professionsretning - og den pris løb VUC og HF Fredericia altså med. - Projektet er et godt eksempel på det brede udadvendte samarbejde mellem underviserne og eksterne parter. Projektet omfatter et brobyggende samarbejde mellem fire forskellige aktører. Og samtidig tager det udgangspunkt i den enkelte unge, via arbejde med konkrete uddannelses- og jobmål. Det har krævet stor mod at komme tæt på sine elever, mod til at rumme modstanden og samtidig presse på i forhold til de meget svære spørgsmål, som elevgruppen i sin helhed kan have svært ved at forholde til sig, sagde Charlotte Juhl Andersen fra VUC Bestyrelsesforeningen og medlem af dommerkomiteen i sin tale ved overrækkelsen.

En alternativ tilgang

Mange af de arbejdsgange og nye projekter, som lærere og kursister har kunnet nyde godt af i det seneste skoleår på HF og VUC Fredericia, kommer faktisk fra den årgang, som blev studenter i 2017. - Da jeg fandt ud af, at reformen blev en realitet, samlede jeg alle mine 2. hf'ere til en dag, hvor vi simpelthen byttede roller - de fik lov til at være rektorer for en dag og tage stilling til, hvordan de ville omsætte reformteksten til læringsmoduler, fortæller Kirstine Gammelgaard, som er rektor ved HF og VUC Fredericia. Der kom mange gode ideer og initiativer ud af arbejdsdagen, som rektor og undervisere siden har arbejdet videre med og udviklet til det læringsforløb, som de nye kursister oplever i dag - og til det prisvindende projekt. - Der kom rigtig mange gode inputs ud af dagen. De havde jo, som næsten færdiguddannede, en fin tilgang til, hvad de kunne have ønsket sig mere af undervejs i deres forløb. Vi har jo guld i huset i form af både dedikerede kursister og ditto undervisere, og det bragte nogle rigtig gode perspektiver frem, siger hun. Og det har netop været målet med hele projektdannelsen under den nye uddannelsesreform: at få så mange gode muligheder frem, så skolen kan tilbyde kursisterne de mest optimale betingelser for læring. - Som skole bestræber man sig jo både på at udmærke sig, men også at gøre det så godt som muligt for sine kursister - så vi er meget glade for, at vores projekt har fået denne anerkendelse, siger hun.

Et skulderklap i en reformtid